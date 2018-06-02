Толиссо прокомментировал свист болельщиков в адрес Погба

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Толиссо прокомментировал свист болельщиков в адрес Погба

Хавбек сборной Франции Корентен Толиссо недоволен поведением фанатов на товарищеской игре против Италии (3:1).

"Мы - Франция. И неважно, играем ли мы в Ницце, Лионе или Сент-Этьене. Все представляют французскую команду. Когда я слышу свист в адрес наших футболистов, как было с Погба или Товеном, меня это раздражает.

Мы все сражаемся за страну и хорошо подготовились. Поль провел хорошую игру, он серьезно работал. Если бы меня освистали, мне было бы больно, даже если я как экс-футболист "Лиона" приеду в Сент-Этьен" - приводит слова Толиссо Four Four Two.

Смотрите также обзор матча Франция - Италия. | http://soccernews.ru

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