Толиссо прокомментировал свист болельщиков в адрес Погба

Хавбек сборной Франции Корентен Толиссо недоволен поведением фанатов на товарищеской игре против Италии (3:1).

"Мы - Франция. И неважно, играем ли мы в Ницце, Лионе или Сент-Этьене. Все представляют французскую команду. Когда я слышу свист в адрес наших футболистов, как было с Погба или Товеном, меня это раздражает.

Мы все сражаемся за страну и хорошо подготовились. Поль провел хорошую игру, он серьезно работал. Если бы меня освистали, мне было бы больно, даже если я как экс-футболист "Лиона" приеду в Сент-Этьен" - приводит слова Толиссо Four Four Two.

