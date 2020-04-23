Толиссо прооперировал травмированный голеностоп

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Толиссо прооперировал травмированный голеностоп

Хавбек "Баварии" Корентен Толиссо перенес операцию на голеностопе.

Как сообщает сайт клуба, восстановление продлится около четырех недель. Напомним, что футболист травмировал ногу несколько недель назад на тренировке.

В текущем сезоне Толиссо провел 24 игры, забил три гола и отдал пять ассистов.

До приостановки Бундеслиги "Бавария" лидировала в чемпионате, опережая "Боруссию" на 4 очка.

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