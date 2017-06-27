Толиссо рассказал, почему он перешел в "Баварию", а не "Ювентус"

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Корентен Толиссо рассказал, почему он перешел в стан чемпиона Германии, а не в туринский "Ювентус".

"Я имел разговор с "Ювентусом". Однако клуб не сделал предложение "Лиону". Поэтому, как только я получил предложение от "Баварии", я уже знал, что хочу присоединиться к ним. Это клуб, который подходит моим амбициям, где, как я думаю, у меня будет больше шансов на достичь успеха. Я переговорил с тренером и его помощником Вилли Саньолом. В итоге все прошло очень хорошо", - цитирует 22-летнего хавбека Squawka.

Напомним, "Бавария" подпишет Горетцку через год. | soccernews.ru