Толиссо: "Решение об увольнении Анчелотти было трудным, но команда не давала результатов"

Теги бавария мюнхенкарло анчелоттикорентен толиссо

Толиссо: "Решение об увольнении Анчелотти было трудным, но команда не давала результатов"Полузащитник мюнхенской "Баварии" Корентен Толиссо высказался об увольнении уже бывшего главного тренера своей команды Карло Анчелотти.

"Это было несколько сложное решение. Мы не демонстрировали хороших результатов. Мы пропустили три гола в Париже. Последние несколько месяцев для тренера и всей команды были сложными", - цитирует 23-летнего хавбека le10sport.com.

Напомним, Роббен остался доволен возвращением Хайнкеса в "Баварию". | soccernews.ru

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