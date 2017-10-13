Толиссо: "Решение об увольнении Анчелотти было трудным, но команда не давала результатов"

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Корентен Толиссо высказался об увольнении уже бывшего главного тренера своей команды Карло Анчелотти.

" Это было несколько сложное решение. Мы не демонстрировали хороших результатов. Мы пропустили три гола в Париже. Последние несколько месяцев для тренера и всей команды были сложными ", - цитирует 23-летнего хавбека le10sport.com.

Напомним, Роббен остался доволен возвращением Хайнкеса в "Баварию". | soccernews.ru