Толиссо высказался о возвращении Бензема в сборную Франции

Фото: инстаграм Толиссо/Автор неизвестен

Полузащитник "Баварии" и сборной Франции Корентен Толиссо высказался о возвращении нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема в национальную команду.

"Его возвращение стало сюрпризом как для игроков, так и для всех остальных. Со спортивной точки зрения такое решение не удивляет, учитывая то, что он делает в "Реале". Мы знаем, что Карим великий игрок.

Будучи болельщиком "Лиона" с детства, я болел за него – мне тогда было 13-14 лет. И он выигрывал трофеи с командой. Никогда не мог представить, что однажды поиграю с ним. Горжусь этим.

Он в порядке и расслаблен. Карим потихоньку знакомится с командой, потому что он не совсем здесь играл", – сказал Толиссо.

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