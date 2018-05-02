Толиссо высказался об ответном матче с "Реалом"

Полузащитник "Баварии" Корантен Толиссо не стал скрывать разочарования после команды из полуфинала Лиги Чемпионов.

Вчера немецкая команда сыграла вничью с "Реалом" (2:2) на выезде в ответной встрече, а в первой уступила дома – 1:2.

"Это самое большое разочарование в моей карьере. Мы здорово играли, но сказались отдельные нюансы. "Бавария" провела выдающийся первый тайм, у нас было много моментов. Мы очень разочарованы, но должны двигаться вперед и думать о Кубке Германии. Потом будет чемпионат мира. Думаю, там со сборной Франции я смогу пройти очень далеко", - сказал он. | soccernews.ru