Толиссо высказался об ответном матче с "Реалом"

Теги бавария мюнхенреал мадридкорентен толиссо

Толиссо высказался об ответном матче с "Реалом"Полузащитник "Баварии"  Корантен Толиссо не стал скрывать разочарования после команды из полуфинала Лиги Чемпионов.

Вчера немецкая команда сыграла вничью с "Реалом" (2:2) на выезде в ответной встрече, а в первой уступила дома – 1:2.

"Это самое большое разочарование в моей карьере. Мы здорово играли, но сказались отдельные нюансы. "Бавария" провела выдающийся первый тайм, у нас было много моментов. Мы очень разочарованы, но должны двигаться вперед и думать о Кубке Германии. Потом будет чемпионат мира. Думаю, там со сборной Франции я смогу пройти очень далеко", - сказал он.  | soccernews.ru

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