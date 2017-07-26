Толиссо: "Я перешел в "Баварию", чтобы играть и выигрывать трофеи"

Теги бавария мюнхенкорентен толиссо

Толиссо: "Я перешел в "Баварию", чтобы играть и выигрывать трофеи"
Новичок "Баварии" полузащитник Корентен Толиссо заявил, что он не собирается сидеть на скамейке в мюнхенском клубе.

"Когда я переходил в "Баварию", то знал, что в составе команды много сильных футболистов. Здесь большая конкуренция, но я делаю все, чтобы убедить тренера выпускать меня на поле. Я перешел в "Баварию", чтобы играть и выигрывать трофеи, а не сидеть на лавке", - приводит слова Толиссо tz.de.

Напомним, что 22-летний Толиссо перешел в "Баварию" из "Лиона" этим летом за 41,5 миллион евро.

Не пропустите: Хамес: "Бавария" более великий клуб, чем "Реал". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Ювентус" благодаря дублю Маркизио вырывает победу над ПСЖ

"Ювентус" благодаря дублю Маркизио вырывает победу над ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов