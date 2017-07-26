Толиссо: "Я перешел в "Баварию", чтобы играть и выигрывать трофеи"



Новичок "Баварии" полузащитник Корентен Толиссо заявил, что он не собирается сидеть на скамейке в мюнхенском клубе.

"Когда я переходил в "Баварию", то знал, что в составе команды много сильных футболистов. Здесь большая конкуренция, но я делаю все, чтобы убедить тренера выпускать меня на поле. Я перешел в "Баварию", чтобы играть и выигрывать трофеи, а не сидеть на лавке", - приводит слова Толиссо tz.de.

Напомним, что 22-летний Толиссо перешел в "Баварию" из "Лиона" этим летом за 41,5 миллион евро.

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