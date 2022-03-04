Только 1 из 12 клубов официально покинул Суперлигу Европы

Миланский "Интер" является единственным клубом, официально вышедшим из проекта европейской Суперлиги.

"Нерадзурри" из-за нестабильного финансового положения получили особые условия вхождения в состав участников турнира.

Впоследствии "Интер" воспользовался этим и покинул Суперлигу в соответствии со всеми юридическими процедурами.

Изначально своё участие в проекте также подтвердили "Реал", "Ювентус", "Барселона", "Атлетико", "Милан", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Арсенал".

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