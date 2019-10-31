Только "Арсенал" забивал "Ливерпулю" 5 голов на "Энфилде" в 21-м веке

Матч 1/8 финала Кубка Английской Лиги между "Ливерпулем" и "Арсеналом" завершился сверхрезультативной ничьей 5:5.

В 21-м веке "красные" пропускали на "Энфилде" не менее пяти голов всего два раза - в обоих случаях от "канониров".

В прошлый раз это также случилось в матче Кубка Лиги в январе 2007 года.

Тогда "Арсенал" разгромил в гостях "Ливерпуль" со счётом 6:3.

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