Только "Арсенал" забивал "Ливерпулю" 5 голов на "Энфилде" в 21-м веке
Матч 1/8 финала Кубка Английской Лиги между "Ливерпулем" и "Арсеналом" завершился сверхрезультативной ничьей 5:5.
В 21-м веке "красные" пропускали на "Энфилде" не менее пяти голов всего два раза - в обоих случаях от "канониров".
В прошлый раз это также случилось в матче Кубка Лиги в январе 2007 года.
Тогда "Арсенал" разгромил в гостях "Ливерпуль" со счётом 6:3.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5