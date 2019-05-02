Только "Барселона" и "Реал" разгромно побеждали "Ливерпуль" в ЛЧ

В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов "Барселона" на своём поле обыграла "Ливерпуль" со счётом 3:0.

Это разгромное поражение стало для "скаузеров" всего вторым в истории выступлений в самом престижном еврокубковом турнире.

Ранее мерсисайдцы крупно уступали только мадридскому "Реалу" в октябре 2014 года.

Напомним, что ответный матч между "Ливерпулем" и "Барселоной" состоится 7 мая на "Энфилде".

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