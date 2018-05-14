Только четыре игрока добились двойных показателей по голам и ассистам в текущем розыгрыше АПЛ

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Только четыре игрока добились двойных показателей по голам и ассистам в текущем розыгрыше АПЛТолько четыре игрока добились двойных показателей по голам и ассистам в текущем розыгрыше английской Премьер-Лиги.

Так, эта вершина покорилась лишь Мохамеду Салаху ("Ливерпуль") - 32 голов, 10 результативных передач; Лерою Сане ("Манчестер Сити") - 10 голов, 15 результативных передач; Рахиму Стерлингу ("Манчестер Сити") - 18 голов, 11 результативных передач и Кристиану Эриксену ("Тоттенхэм") - 10 голов, 10 результативных передач.

Напомним, этот сезон в АПЛ вошел в историю. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
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