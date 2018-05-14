Только четыре игрока добились двойных показателей по голам и ассистам в текущем розыгрыше АПЛ

Только четыре игрока добились двойных показателей по голам и ассистам в текущем розыгрыше английской Премьер-Лиги.

Так, эта вершина покорилась лишь Мохамеду Салаху ("Ливерпуль") - 32 голов, 10 результативных передач; Лерою Сане ("Манчестер Сити") - 10 голов, 15 результативных передач; Рахиму Стерлингу ("Манчестер Сити") - 18 голов, 11 результативных передач и Кристиану Эриксену ("Тоттенхэм") - 10 голов, 10 результативных передач.

Напомним, этот сезон в АПЛ вошел в историю. | soccernews.ru