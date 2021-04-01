Только четыре команды не потеряли очки в трёх турах квалификации ЧМ-2022

Завершился мартовский отрезок отборочного турнира к ЧМ-2022 в Европе. Он состоял из трёх туров.

Только четыре команды набрали по 9 очков в трёх матчах первого месяца весны - это Армения, Англия, Дания и Италия.

Также без потерь идут Швеция и Швейцария, но они пока провели лишь по две игры.

Квалификация ЧМ-2022 продолжится в сентябре 2021 года.

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