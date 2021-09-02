Только два футболиста опережают Гризманна по голевым действиям в составе сборной Франции

Фото твиттер УЕФА

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн забил в матче 4-го тура квалификации ЧМ-2022 между сборными Франции и Боснии и Герцеговины (1:1).

Для звёздного форварда это 39-й гол в составе "трёхцветных". Также в его активе 21 ассист.

Сообщается, что 60 результативных действий - это третий результат в истории французской сборной.

Лучше Гризманна по данному показателю только Тьерри Анри (78, 51+27) и Мишель Платини (61, 41+20).

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