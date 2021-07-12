Только два футболиста в этом году выиграли Лигу Чемпионов и Евро-2020

Фото инстаграм Жоржиньо

Два игрока сделали в 2021 году евродубль, победив сначала в Лиге Чемпионов, а затем в Чемпионате Европы.

Это защитник Эмерсон Пальмери и хавбек Жоржиньо Фрелло.

Футболисты "Челси" выиграли ЛЧ, одолев в финале турнира "Манчестер Сити" (1:0).

Что касается Евро-2020, то Эмерсон и Жоржиньо взяли трофей в составе сборной Италии, добывшей победу над Англией в серии пенальти.

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