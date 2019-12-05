Только два футболиста забивают более гола за матч в топ-5 лигах Европы со старта прошлого сезона

Компания спортивной аналитики Opta назвала самых стабильных бомбардиров топ-5 европейских лиг.

Так, со старта сезона 2018/19 только двум футболистам удаётся забивать в среднем более одного гола за матч.

Речь идёт о форварде "Барселоны" Лионеле Месси и нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе.

Аргентинец забил 45 мячей в 43 играх Примеры (1,05 за матч), а француз отличился 39 раз в 38 поединках Лиги 1 (1,03 за матч).

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