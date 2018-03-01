Только два игрока АПЛ сумели забить и отдать голевой пас не менее восьми раз в этом сезоне

В матче 28-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" в гостях играет с "Арсеналом" (3:0, перерыв).

В этой встрече немецкий вингер манкунианцев Лерой Сане отметился голом и результативной передачей.

Всего на его счету в этом сезоне стало 8 мячей и 11 голевых пасов в этом сезоне в матчах Премьер-лиги.

Стоит отметить, что кроме Сане только один игрок сумели забить и отдать голевой пас не менее восьми раз в этом сезоне.

Это удалось форварду "Ливерпуля" Мохамеду Салаху (23+8).

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