Только два игрока АПЛ в этом сезоне поучаствовали в 40 голах

Нападающие "Ливерпуля" Мохамед Салах и Роберто Фирмино забили по два мяча в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Ромы" (5:2).

Также футболисты в этом поединке отдали по два голевых паса.

Стоит отметить, что из игроков АПЛ только Салах (43 гола и 12 результативных передач) и Фирмино (27 мячей и 15 ассистов) в этом сезоне поучаствовали в 40 голах.

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