Только два игрока "Барселоны" просят Месси остаться в команде

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Только два игрока "Барселоны" просят Месси остаться в команде

Лишь двое из игроков "Барселоны" попросили аргентинского нападающего Лионеля Месси остаться в команде, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, этими футболистами являются чилийский полузащитник Артуро Видаль и уругвайский нападающий Луис Суарес, которые, скорее всего, перейдут в другие клубы в летнее трансферное окно. 

При этом друзья Месси Серхио Бускетс и Жерар Пике ничего не советуют аргентинцу по его будущему.

Напомним, что 33-летний Месси принял решение покинуть "Барселону" и хочет расторгнуть с клубом контракт, который действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Барселона" определилась с приоритетными трансферами на выход. | http://soccernews.ru
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