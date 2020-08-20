Только два игрока "Барселоны" вызваны в сборную Испании на матчи с Германией и Украиной
Тренерский штаб сборной Испании во главе с Луисом Энрике определился с заявкой команды на матчи Лиги Наций против Германии и Украины.
Стоит отметить парадоксально малое представительство "Барселоны" в "Фурии Рохе" - всего два футболиста.
Вратари: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кепа Аррисабалага ("Челси"), Унаи Симон ("Атлетик");
Защитники: Хесус Навас ("Севилья"), Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Серхио Регилон (все - "Реал"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Диего Льоренте ("Реал Сосьедад"), Хосе Луис Гайя ("Валенсия"), Эрик Гарсия ("Манчестер Сити");
Полузащитники: Фабиан Руис ("Наполи"), Тьяго Алькантара ("Бавария"), Серхио Бускетс ("Барселона"), Родри ("Манчестер Сити"), Микель Мерино ("Реал Сосьедад"), Дани Ольмо ("РБ Лейпциг"), Оскар Родригес ("Реал");
Нападающие: Родриго ("Валенсия"), Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад"), Адама Траоре ("Вулверхэмптон"), Марко Асенсио ("Реал"), Ансу Фати ("Барселона"), Ферран Торрес ("Манчестер Сити").
Напомним, что 3 сентября испанцы сыграют со сборной Германии, а через три дня - с Украиной.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14