Только два игрока "Барселоны" вызваны в сборную Испании на матчи с Германией и Украиной

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Только два игрока "Барселоны" вызваны в сборную Испании на матчи с Германией и Украиной

Тренерский штаб сборной Испании во главе с Луисом Энрике определился с заявкой команды на матчи Лиги Наций против Германии и Украины.

Стоит отметить парадоксально малое представительство "Барселоны" в "Фурии Рохе" - всего два футболиста.

Вратари: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кепа Аррисабалага ("Челси"), Унаи Симон ("Атлетик");

Защитники: Хесус Навас ("Севилья"), Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Серхио Регилон (все - "Реал"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Диего Льоренте ("Реал Сосьедад"), Хосе Луис Гайя ("Валенсия"), Эрик Гарсия ("Манчестер Сити");

Полузащитники: Фабиан Руис ("Наполи"), Тьяго Алькантара ("Бавария"), Серхио Бускетс ("Барселона"), Родри ("Манчестер Сити"), Микель Мерино ("Реал Сосьедад"), Дани Ольмо ("РБ Лейпциг"), Оскар Родригес ("Реал");

Нападающие: Родриго ("Валенсия"), Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад"), Адама Траоре ("Вулверхэмптон"), Марко Асенсио ("Реал"), Ансу Фати ("Барселона"), Ферран Торрес ("Манчестер Сити").

Напомним, что 3 сентября испанцы сыграют со сборной Германии, а через три дня - с Украиной.

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