Только два игрока "Фиорентины" получают больше Кокорина

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Только два игрока "Фиорентины" получают больше Кокорина

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестеноо

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин занимает третье место в списке самых высокооплачиваемых игроков итальянского клуба, сообщает La Nazione.

По сведениям источника, россиянин получает 1,8 миллиона евро в год. Больше зарплата только у защитника Николы Миленковича (2,5 млн) и полузащитника Хосе Кальехона.

30-летний Кокорин выступает за "Фиорентину" с января 2021 года. Всего он провел за флорентийцев шесть матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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