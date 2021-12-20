Только два игрока из топ-5 лиг Европы забили более 50 голов в 2021 году

Теги килиан мбаппероберт левандовскипсжбавария мюнхенстатистика

Только два игрока из топ-5 лиг Европы забили более 50 голов в 2021 году

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе преодолел отметку в 50 забитых мячей в 2021-м календарном году.

Француз, который сегодня отмечает 23-й день рождения, отличился 51 раз за клуб и сборную в период с января по декабрь.

Мбаппе стал вторым игроком из топ-5 европейских лиг, которому удалось подобное в этом году.

Первым был нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, который наколотил 69 голов во всех турнирах.

Не пропустите: Кейн прервал двухмесячную безголевую серию. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Защитник "Уфы" Журавлев интересен трём топ-клубам РПЛ

Защитник "Уфы" Журавлев интересен трём топ-клубам РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов