Только два игрока из топ-5 лиг Европы забили более 50 голов в 2021 году

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе преодолел отметку в 50 забитых мячей в 2021-м календарном году.

Француз, который сегодня отмечает 23-й день рождения, отличился 51 раз за клуб и сборную в период с января по декабрь.

Мбаппе стал вторым игроком из топ-5 европейских лиг, которому удалось подобное в этом году.

Первым был нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, который наколотил 69 голов во всех турнирах.

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