Только два игрока из топ-5 лиг Европы забили более 50 голов в 2021 году
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе преодолел отметку в 50 забитых мячей в 2021-м календарном году.
Француз, который сегодня отмечает 23-й день рождения, отличился 51 раз за клуб и сборную в период с января по декабрь.
Мбаппе стал вторым игроком из топ-5 европейских лиг, которому удалось подобное в этом году.
Первым был нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, который наколотил 69 голов во всех турнирах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20