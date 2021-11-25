Только два игрока провели 50-й матч в Лиге Чемпионов в более молодом возрасте, чем Мбаппе

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе достиг отметки в 50 сыгранных матчей в рамках Лиги Чемпионов.

Юбилейной для француза стала вчерашняя встреча группового этапа с "Манчестер Сити" (1:2).

Мбаппе покорился данный показатель, когда ему было 22 года и 339 дней, и это третий результат в истории турнира.

В более молодом возрасте 50-й матч в ЛЧ провели только Сеск Фабрегас (22 года и 331 день) и Икер Касильяс (22 года и 155 дней).

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