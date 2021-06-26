Только два игрока "Рубина" не привились от коронавируса

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский рассказал о ситуации с вакцинацией футболистов от коронавируса.

"У парней были вопросы, сомнения по прививке. Когда принимали решение о вакцинации, базировались на научных фактах. По вакцине есть научные исследования. Отталкиваясь от них и знаний нашего штаба о "Спутнике", приняли решение вакцинироваться. Тем более мы проверяли наши антитела, поэтому решили все поставить. Сейчас у нас не привились только два игрока, потому что находятся в раздумьях. Все остальные привились спокойно. Более того, у нас есть один футболист из развитой страны ЕС, который привился "Спутником" ещё до Евро.

У него были варианты привиться чем угодно, но нам позвонил врач его сборной и попросил нас его привить именно нашей вакциной. Не хочу говорить, что это за футболист, но из развитой страны. Он уже вернулся с Евро. Все опасения по вакцинации понятны и объяснимы. Но все побочные эффекты в любом случае лучше, чем болеть этой заразой. Мы проводили работу с футболистами, объяснили, зачем это нужно. Вот и всё", - сказал Яровинский.

Напомним, что "Рубин" финишировал на 4-м месте в РПЛ в прошлом сезоне и получил право сыграть в Лиге Конференций.

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