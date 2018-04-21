Только два игрока "Спартака" тренируются вне общей группы

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Только два игрока "Спартака" тренируются вне общей группы

Московский "Спартак" на своём официальном сайте опубликовал информацию по подготовке к матчу 27-го тура чемпионата России против "Ахмата".

Так, вне общей группы тренируются только два игрока - травмированные Георгий Джикия и Жано Ананидзе - они занимаются по индивидуальной прогамме.

Остальные футболисты проводят полноценную тренировку, в том числе защитник Илья Кутепов, который пропустит ближайшую игру из-за дисквалификации.

Напомним, что матч "Спартак" - "Ахмат" состоится в понедельник, 23 апреля, в 19:30 по московскому времени. 

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