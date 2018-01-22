Только два игрока в текущем сезоне совершили более 100 успешных обводок в топ-5 европейских лигах

Только два игрока в текущем сезоне совершили более 100 успешных обводок в пяти ведущих европейских чемпионатах.

Так, лидером по этому показателю является форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси, завершивший удачно 116 своих дриблингов. Всего на 2 успешных обводки меньше совершил его бывший партнер по команде Неймар, ныне выступающий за французский ПСЖ.

Напомним, Адан похвалил Месси. | soccernews.ru