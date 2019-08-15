Только два клуба чаще "Челси" проигрывали Суперкубок УЕФА

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Только два клуба чаще "Челси" проигрывали Суперкубок УЕФА

В среду вечером "Челси" уступил в серии пенальти "Ливерпулю" в матче за Суперкубок УЕФА.

"Синие" в третий раз проиграли в поединке за этот трофей и приблизились к антирекорду, который делят "Барселона" и "Севилья" (по 4 неудачных попытки).

Стоит отметить, что помимо "Челси" трижды терпели поражения в матче за Суперкубок УЕФА "Бавария", "Порту", "Манчестер Юнайтед" и "Реал".

Не пропустите: "Ливерпуль" стал самым титулованным клубом Англии. | http://soccernews.ru
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