Только два клуба из пяти ведущих лиг сумели забить не менее 80 голов в своих чемпионатах

Теги псжманчестер сити

Только два клуба из пяти ведущих лиг сумели забить не менее 80 голов в своих чемпионатах

На данный момент всего две команды из топ-5 лиг забили не менее 80 мячей в своих чемпионатах.

Ими являются ПСЖ (84) и "Манчестер Сити" (82).

Из всех остальных клубов никто не забил даже 70 мячей.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
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