Только два клуба из пяти ведущих лиг сумели забить не менее 80 голов в своих чемпионатах

На данный момент всего две команды из топ-5 лиг забили не менее 80 мячей в своих чемпионатах.

Ими являются ПСЖ (84) и "Манчестер Сити" (82).

Из всех остальных клубов никто не забил даже 70 мячей.

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