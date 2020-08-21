Только два клуба рассматривают возможность подписания Месси

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Только два клуба рассматривают возможность подписания Месси

На сегодняшний день у капитана "Барселоны" Лионеля Месси есть всего два реальных варианта для смены команды.

По информации журналиста Танкреди Палмери, в подписании звёздного аргентинца заинтересованы ПСЖ и "Интер".

Представители указанных клубов уже контактировали с 33-летним футболистом и его окружением, однако до конкретики дело пока не дошло.

Напомним, что Месси всерьёз задумался об уходе из "Барсы" после провального сезона 2019/20. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

Не пропустите: Месси может остаться в "Барселоне" из-за семьи. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Леся говорил, что его хотят все ...))))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А на самом деле никому не нужная дорогая безделушка))

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