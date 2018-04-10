Только два клуба в истории Лиги Чемпионов сумели отыграть дефицит в три мяча после первого матча в плей-офф

Теги барселонадепортиво ла-корунья

Только два клуба в истории Лиги Чемпионов сумели отыграть дефицит в три мяча после первого матча в плей-офф

В трех первых матчах 1/4 финала Лиги Чемпионов одна из команд обыграла другую с разницей в три мяча.

"Барселона" разгромила "Рому" (4:1), "Реал" выиграл у "Ювентуса" (3:0), а "Ливерпуль" добился победы над "Манчестер Сити" (3:0).

Стоит отметить, что только два клуба в истории Лиги Чемпионов сумели отыграть дефицит в три мяча после первого матча в плей-офф.

Это удалось "Депортиво" в 2004 году в противостоянии с "Миланом" (1:4 и 4:0), а также "Барселоне" в 2017 году с ПСЖ (0:4 и 6:1).

Не пропустите: Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны". | http://soccernews.ru

комментарии
we

круто в 1017 году ЛЧ была!!!

Ответить
123

Теперь и Рома в их числе!

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Поражение "Барселоны" в Риме – это позор, но всё по делу: разбираем причины каталонского фиаско

Поражение "Барселоны" в Риме – это позор, но всё по делу: разбираем причины каталонского фиаско

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов