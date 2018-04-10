В трех первых матчах 1/4 финала Лиги Чемпионов одна из команд обыграла другую с разницей в три мяча.

"Барселона" разгромила "Рому" (4:1), "Реал" выиграл у "Ювентуса" (3:0), а "Ливерпуль" добился победы над "Манчестер Сити" (3:0).

Стоит отметить, что только два клуба в истории Лиги Чемпионов сумели отыграть дефицит в три мяча после первого матча в плей-офф.

Это удалось "Депортиво" в 2004 году в противостоянии с "Миланом" (1:4 и 4:0), а также "Барселоне" в 2017 году с ПСЖ (0:4 и 6:1).

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