Только два тренера "Баварии" опережают Ковача по проценту побед в Бундеслиге

Уволенный накануне Нико Ковач входит в тройку лучших тренеров "Баварии" по проценту побед в Бундеслиге.

Под руководством хорватского специалиста "ротен" выиграли 66 процентов матчей в чемпионате Германии.

Как сообщает Gracenote Live, это третий лучший результат в истории мюнхенского клуба.

Только Хосеп Гвардиола (80%) и Карло Анчелотти (73%) имеют лучшие показатели.

Напомним, что Бавария" объявила об отставке Ковача в воскресенье вечером. Исполнять обязанности главного тренера до назначения нового наставника будет Ханс Флик.

Хорват возглавлял мюнхенскую команду с лета 2018 года и успел выиграть три трофея.

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