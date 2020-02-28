Только две команды чаще обыгрывали "Арсенал" в еврокубках, чем "Олимпиакос"
"Арсенал" вылетел из Лиги Европы, проиграв "Олимпиакосу" в ответном матче 1/16 финала турнира.
Таким образом, "канониры" уступили команде из Пирея в еврокубках в пятый раз в истории.
Как сообщает Gracenote Live, чаще "Арсенал" терпел поражения только от двух клубов - "Баварии" (7) и "Барселоны" (6).
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Только две команды чаще обыгрывали "Арсенал" в еврокубках, чем "Олимпиакос"
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|М
|О
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|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
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|4
|Лацио
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|5
|Айгалео ФК Афины
|4
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|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
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|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0