Только две команды чаще обыгрывали "Арсенал" в еврокубках, чем "Олимпиакос"

"Арсенал" вылетел из Лиги Европы, проиграв "Олимпиакосу" в ответном матче 1/16 финала турнира.

Таким образом, "канониры" уступили команде из Пирея в еврокубках в пятый раз в истории.

Как сообщает Gracenote Live, чаще "Арсенал" терпел поражения только от двух клубов - "Баварии" (7) и "Барселоны" (6).

Не пропустите: Артета прокомментировал вылет "Арсенала" из Лиги Европы. | http://soccernews.ru