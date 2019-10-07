Только две команды из топ-5 лиг Европы ещё не проигрывали в этом сезоне

По состоянию на 7 октября только две команды, представляющие топ-5 европейских чемпионатов, идут в текущем сезоне без поражений.

Как сообщает Gracenote Live, ещё ни разу в нынешней кампании не проиграли "Ювентус" и "Вольфсбург". Стоит отметить, что речь идёт не только о внутренних первенствах, а о всех турнирах.

"Старая синьора" провела 9 матчей, одержав 7 побед и дважды сыграв вничью.

"Волки" сыграли уже 11 поединков, в которых 6 раз выиграли и 5 раз поделили очки с соперниками.

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