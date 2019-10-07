Только две команды из топ-5 лиг Европы ещё не проигрывали в этом сезоне

Теги ювентусвольфсбург

Только две команды из топ-5 лиг Европы ещё не проигрывали в этом сезоне

По состоянию на 7 октября только две команды, представляющие топ-5 европейских чемпионатов, идут в текущем сезоне без поражений.

Как сообщает Gracenote Live, ещё ни разу в нынешней кампании не проиграли "Ювентус" и "Вольфсбург". Стоит отметить, что речь идёт не только о внутренних первенствах, а о всех турнирах.

"Старая синьора" провела 9 матчей, одержав 7 побед и дважды сыграв вничью.

"Волки" сыграли уже 11 поединков, в которых 6 раз выиграли и 5 раз поделили очки с соперниками.

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2 Вольфсбург Вольфсбург 7 15
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 7 14
4 Фрайбург Фрайбург 7 14
5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 7 14
6 Шальке Шальке 7 14
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 7 14
8 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 7 12
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 7 11
10 Герта Герта 7 10
11 Вердер Бремен Вердер Бремен 7 8
12 Хоффенхайм Хоффенхайм 7 8
13 Майнц 05 Майнц 05 7 6
14 Аугсбург Аугсбург 7 5
15 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 7 4
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