Только две команды выигрывали в АПЛ чаще "Тоттенхэма" после назначения Моуринью

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Только две команды выигрывали в АПЛ чаще "Тоттенхэма" после назначения Моуринью

Лондонский "Тоттенхэм" под руководством Жозе Моуринью возвращается на победный путь. Об этом свидетельствует статистика.

После назначения португальца на пост главного тренера в ноябре прошлого года "шпоры" выиграли 13 из 25 матчей АПЛ.

Это третий результат в лиге за указанный период - больше только у "Ливерпуля" (19) и "Манчестер Сити" (16).

За тур до конца чемпионата "Тоттенхэм" идёт на шестом месте в турнирной таблице, уже потеряв шансы на попадание в Лигу Чемпионов.

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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