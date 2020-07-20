Только две команды выигрывали в АПЛ чаще "Тоттенхэма" после назначения Моуринью

Лондонский "Тоттенхэм" под руководством Жозе Моуринью возвращается на победный путь. Об этом свидетельствует статистика.

После назначения португальца на пост главного тренера в ноябре прошлого года "шпоры" выиграли 13 из 25 матчей АПЛ.

Это третий результат в лиге за указанный период - больше только у "Ливерпуля" (19) и "Манчестер Сити" (16).

За тур до конца чемпионата "Тоттенхэм" идёт на шестом месте в турнирной таблице, уже потеряв шансы на попадание в Лигу Чемпионов.

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