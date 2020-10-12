Только две сборные ещё не проигрывали в Лиге Наций

В Лиге Наций, которая проводится с осени 2018 года, осталось лишь две непобеждённые команды.

За два года в рамках турнира не потерпели ни одного поражения только сборные Португалии и Грузии.

В активе португальцев и грузинов по 6 побед и 3 ничьи.

Напомним, что сборная Португалии стала первым в истории чемпионом Лиги Наций.

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