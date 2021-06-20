Только две сборные не смогли забить после двух туров Евро-2020

Фото: твиттер сборной Шотландии

Завершился второй тур групповой стадии Евро-2020.

По итогам двух туров только сборные Шотландии и Турции не смогли забить ни одного гола на турнире.

Напомним, что Турция проиграла Италии (0:3) и Уэльсу (0:2), и занимает в группе последнее место. Шотландия также идет последней, уступив Чехии (0:2) и сыграв вничью с Англией (0:0).

В заключительном туре Шотландию ждет игра против Хорватии, а Турцию - против Швейцарии.

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