Только две сборные не смогли забить после двух туров Евро-2020
Фото: твиттер сборной Шотландии
Завершился второй тур групповой стадии Евро-2020.
По итогам двух туров только сборные Шотландии и Турции не смогли забить ни одного гола на турнире.
Напомним, что Турция проиграла Италии (0:3) и Уэльсу (0:2), и занимает в группе последнее место. Шотландия также идет последней, уступив Чехии (0:2) и сыграв вничью с Англией (0:0).
В заключительном туре Шотландию ждет игра против Хорватии, а Турцию - против Швейцарии.
Читайте также: На Евро-2020 забито больше автоголов, чем на трёх прошлых Евро вместе. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Осечки Франции и Испании, 6 голов от Германии и Португалии: все результаты Евро-2020 19 июня
-
Испания сыграла вничью с Польшей на Евро-2020
-
Сборная Германии обыграла Португалию в самом результативном матче Евро-2020
-
Зарема пригрозила двум функционерам "Спартака"
-
Официально: Депай перейдет в "Барселону"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 19 июня
-
Только две сборные не смогли забить после двух туров Евро-2020
-
Анчелотти просит "Реал" подписать защитника дортмундской "Боруссии"
-
Только два футболиста забили на трех последних Евро
-
Осечки Франции и Испании, 6 голов от Германии и Португалии: все результаты Евро-2020 19 июня
-
Испания сыграла вничью с Польшей на Евро-2020
-
Хавбек Польши стал самым молодым игроком в истории Евро
-
1
Мората по голам на Евро за сборную Испании уступает только одному футболисту
-
"Ювентус" определился с размером предложения по Локателли
-
Сантуш: "Заслуженная победа Германии"
-
Лёв прокомментировал победу над Португалией
-
Роналдиньо неудачно потроллил Серхио Рамоса
-
На Евро-2020 забито больше автоголов, чем на трёх прошлых Евро вместе
-
Джеко может перебраться в Турцию
-
Агент игрока "Лидса" отреагировал на слухи об интересе со стороны ЦСКА
-
Дешам прокомментировал ничью с Венгрией
-
Португалия стала автором уникального достижения среди европейских сборных
-
2
Сборная Германии обыграла Португалию в самом результативном матче Евро-2020
-
Зарема пригрозила двум функционерам "Спартака"
-
4
Роналду повторил рекорд Клозе
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1