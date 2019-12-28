Только двум тренерам удалось выиграть у команды Гвардиолы дважды за сезон в чемпионате
В текущем розыгрыше АПЛ "Манчестер Сити" дважды уступил "Вулверхэмптону" - 0:2 дома и 2:3 в гостях.
Таким образом, наставник "волков" Нуну Эшпириту Санту стал вторым тренером, выигравшим у Хосепа Гвардиолы дважды за сезон в чемпионате.
Ранее подобное удавалось только Антонио Конте с "Челси" в сезоне 2016/17.
Напомним, что Гвардиола возглавляет "Сити" с лета 2016 года, до этого он работал с "Барселоной" и "Баварией".
Не пропустите: "Манчестер Сити" в прошлом сезоне потерял меньше очков в АПЛ, чем за 19 туров текущего розыгрыша. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Игнатьев объяснил свой уход из "Краснодара"
-
Эдегор перешёл в "Манчестер Сити" (но это не точно)
-
1
Три европейских гранда поспорят за тер Штегена
-
Мусаев высоко оценил уровень игры Сафонова
-
Топ-клуб АПЛ подготовил предложение по Варану
-
"Зачем ехать в Европу?": Игнатьев высказался о переходе в "Рубин"
-
ЦСКА хочет купить одного из лидеров "Ростова"
-
Форвардом "Краснодара" Ари интересуются европейские клубы
-
3
Месси - лучший бомбардир и ассистент десятилетия в топ-5 лигах Европы
-
"Тоттенхэм" объявил о возвращении из аренды троих игроков
-
Депай отреагировал на возвращение Ибрагимовича в "Милан"
-
Только двум тренерам удалось выиграть у команды Гвардиолы дважды за сезон в чемпионате
-
1
Официально: Игнатьев перешёл из "Краснодара" в "Рубин"
-
1
Определена самая результативная команда топ-5 лиг Европы за последнее десятилетие
-
Мусаев назвал причину провала российских клубов в еврокубках
-
"Манчестер Сити" в прошлом сезоне потерял меньше очков в АПЛ, чем за 19 туров текущего розыгрыша
-
1
"Барселона" - лидер топ-5 лиг Европы по числу побед за последнее десятилетие
-
Два клуба РПЛ заинтересованы в аренде хавбека "Спартака" Гулиева
-
Гвардиола прокомментировал поражение от "Вулверхэмптона"
-
"Челси" нацелился на двух игроков ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|18
|52
|2
|Лестер Сити
|19
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|19
|32
|5
|Тоттенхэм
|19
|29
|6
|Шеффилд Юнайтед
|19
|29
|7
|Манчестер Юнайтед
|19
|28
|8
|Вулверхэмптон
|18
|27
|9
|Кристал Пэлас
|19
|26
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|25
|11
|Арсенал Лондон
|19
|24
|12
|Бернли
|19
|24
|13
|Эвертон
|19
|22
|14
|Саутгемптон
|19
|21
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|19
|20
|16
|Борнмут
|19
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|19
|18
|Астон Вилла
|19
|18
|19
|Уотфорд
|19
|13
|20
|Норвич Сити
|19
|12