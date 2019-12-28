Только двум тренерам удалось выиграть у команды Гвардиолы дважды за сезон в чемпионате

В текущем розыгрыше АПЛ "Манчестер Сити" дважды уступил "Вулверхэмптону" - 0:2 дома и 2:3 в гостях.

Таким образом, наставник "волков" Нуну Эшпириту Санту стал вторым тренером, выигравшим у Хосепа Гвардиолы дважды за сезон в чемпионате.

Ранее подобное удавалось только Антонио Конте с "Челси" в сезоне 2016/17.

Напомним, что Гвардиола возглавляет "Сити" с лета 2016 года, до этого он работал с "Барселоной" и "Баварией".

Не пропустите: "Манчестер Сити" в прошлом сезоне потерял меньше очков в АПЛ, чем за 19 туров текущего розыгрыша. | http://soccernews.ru