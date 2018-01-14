Только Кейн и Агуэро чаще принимают участие в голах с 2014 года, чем Санчес

Чилийский нападающий "Арсенала" Алексис Санчес может покинуть клуб в ближайшее время.

Стоит отметить, что с момента дебюта форварда в Премьер-лиге в 2014 году, только Харри Кейн ("Тоттенхэм") и Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") опережают чилийца в эпизодах с забитыми мячами.

Кейн поучаствовал в 108 голах, Агуэро - в 100. На счету Санчеса - 85 моментов по системе "гол+пас".

Напомним, что интерес к 29-летнему Санчесу проявляют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

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