Только Кейн и Агуэро чаще принимают участие в голах с 2014 года, чем Санчес

Теги арсенал лондоналексис санчесхарри кейнсерхио агуэро

Только Кейн и Агуэро чаще принимают участие в голах с 2014 года, чем Санчес

Чилийский нападающий "Арсенала" Алексис Санчес может покинуть клуб в ближайшее время.

Стоит отметить, что с момента дебюта форварда в Премьер-лиге в 2014 году, только Харри Кейн ("Тоттенхэм") и Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") опережают чилийца в эпизодах с забитыми мячами.

Кейн поучаствовал в 108 голах, Агуэро - в 100. На счету Санчеса - 85 моментов по системе "гол+пас".

Напомним, что интерес к 29-летнему Санчесу проявляют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" поставил Санчесу ультиматум. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 22 62
2 Манчестер Юнайтед 22 47
3 Челси 23 47
4 Ливерпуль 22 44
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 22 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов