Только Лихтенштейн набрал меньше очков в Лиге Наций, чем Россия среди команд, занявших второе место в группе

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Только Лихтенштейн набрал меньше очков в Лиге Наций, чем Россия среди команд, занявших второе место в группе

Сборная России провалила концовку группового этапа Лиги Наций, проиграв матчи двух последних туров Турции (2:3) и Сербии (0:5).

В итоге команда Станислава Черчесова финишировала второй в своём квартете, набрав 8 очков в 6 играх.

Это худший результат среди сборных, занявших в турнире вторые места в группах, если не брать в расчёт Лихтенштейн, который заработал только 5 баллов, но в 4 матчах.

Не пропустите: Сборная России выдала худшую безвыигрышную серию после ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
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