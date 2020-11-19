Только Лихтенштейн набрал меньше очков в Лиге Наций, чем Россия среди команд, занявших второе место в группе

Сборная России провалила концовку группового этапа Лиги Наций, проиграв матчи двух последних туров Турции (2:3) и Сербии (0:5).

В итоге команда Станислава Черчесова финишировала второй в своём квартете, набрав 8 очков в 6 играх.

Это худший результат среди сборных, занявших в турнире вторые места в группах, если не брать в расчёт Лихтенштейн, который заработал только 5 баллов, но в 4 матчах.

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