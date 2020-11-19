Только Лихтенштейн набрал меньше очков в Лиге Наций, чем Россия среди команд, занявших второе место в группе
Сборная России провалила концовку группового этапа Лиги Наций, проиграв матчи двух последних туров Турции (2:3) и Сербии (0:5).
В итоге команда Станислава Черчесова финишировала второй в своём квартете, набрав 8 очков в 6 играх.
Это худший результат среди сборных, занявших в турнире вторые места в группах, если не брать в расчёт Лихтенштейн, который заработал только 5 баллов, но в 4 матчах.
Не пропустите: Сборная России выдала худшую безвыигрышную серию после ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4