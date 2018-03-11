Только "Манчестер Юнайтед" пропустил больше автоголов в АПЛ, чем "Ливерпуль"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи поразил ворота собственной команды в матче 30-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

Этот автогол стал для "красных дьяволов" 67-м в рамках Премьер-лиги. Как сообщает Opta, это рекордный показатель в истории турнира, далее идут как раз "красные" с 58 автоголами в пассиве.

Не пропустите: Рэшфорд стал самым молодым игроком "МЮ", оформившим дубль в матче АПЛ против "Ливерпуля". | http://soccernews.ru