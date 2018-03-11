Только "Манчестер Юнайтед" пропустил больше автоголов в АПЛ, чем "Ливерпуль"

Теги манчестер юнайтедливерпульэрик байи

Только "Манчестер Юнайтед" пропустил больше автоголов в АПЛ, чем "Ливерпуль"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи поразил ворота собственной команды в матче 30-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

Этот автогол стал для "красных дьяволов" 67-м в рамках Премьер-лиги. Как сообщает Opta, это рекордный показатель в истории турнира, далее идут как раз "красные" с 58 автоголами в пассиве.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 30 60
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 29 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 29 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
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