Только Месси и Роналду ежегодно забивают в топ-5 лигах Европы в последние 17 лет

Теги ювентусбарселоналионель мессикриштиану роналдустатистика

Только Месси и Роналду ежегодно забивают в топ-5 лигах Европы в последние 17 лет

Капитан "Барселоны" Лионель Месси открыл счёт своим голам в 2021 году, оформив дубль в матче с "Атлетиком" (3:2).

Звёздный аргентинец забивает в Примере на протяжении последних 17 лет, то есть начиная с 2005 года.

Аналогичным достижением в топ-5 европейских лигах может похвастаться только нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.

35-летний португалец также уже отличился в 2021 году - 3 января в игре Серии А против "Удинезе" (4:1).

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