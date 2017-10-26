Только Месси, Роналду и Суарес забили более 200 голов начиная с сезона 2012/13 среди игроков топ-5 лиг

Трое футболистов отличились более, чем 200 голами среди всех игроков ведущих пяти европейских лиг, начиная с сезона 2012/13.

Ими являются: Лионель Месси "Барселона" (260 голов), Криштиану Роналду "Реал" (227) и Луис Суарес "Барселона" (203).

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