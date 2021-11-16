"Только не говорите Роналду": Джорджина оценила пост Месси в соцсети

1 Теги криштиану роналдулионель мессиджорджина родригес

"Только не говорите Роналду": Джорджина оценила пост Месси в соцсетиФото: инстаграм Джорджины/Автор неизвестен

Джорджина Родригес, невеста португальского форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, прокомментировала пост нападающего ПСЖ Лионеля Месси.

Недавно аргентинский футболист выложил в своем Facebook фото, на котором он изображен в тренировочной экипировке национальной команды.

В комментариях под фотографией Джорджина написала три смайлика: один эмодзи огня и еще два - белых сердца.

Один из подписчиков отметил, что аргентинская модель этими действиями предала Роналду, на что она ответила: "Окей, только не говорите Криштиану"

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Напомним, что Джорджина находится в отношениях с Роналду с 2016 года. Она уже родила от него дочь Алану Мартину и сейчас беременна близнецами.

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