Только один бывший чемпион Европы не сумел квалифицироваться на Евро-2020

Подходит к концу квалификация Евро-2020 и уже известны практически все участники грядущего континентального первенства.

На турнир смогли отобраться 9 бывших чемпионов Европы - Италия, Германия, Испания, Чехия (Чехословакия), Дания, Франция, Россия (СССР), Нидерланды и Португалия.

Единственным исключением стали триумфаторы Евро-2004 - сборная Греции. Они набрали всего 14 очков в 10 турах и финишировали третьем месте в группе J после Италии и Финляндии.

Не пропустите: Определены 19 из 24 участников Евро-2020. | http://soccernews.ru