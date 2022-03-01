Только один футболист "Локомотива" сомневается в своем будущем в клубе

Фото инстаграм Томаса Цорна

Спортивный директор московского "Локомотива" Томас Цорн прокомментировал ситуацию с легионерами команды.

"Что касается всех остальных иностранных сотрудников и легионеров нашего клуба, обстановка спокойная, все готовятся к кубковому матчу в четверг. Единственный игрок, который очень переживает и с кем мы плотно обсуждаем ситуацию, это Пабло", - сказал Цорн.

Ранее свой пост покинул главный тренер "железнодорожников" Маркус Гисдоль.

30-летний Пабло выступает за "Локо" с января 2021 года, сыграл 31 матч и забил 2 гола. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024-го.

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