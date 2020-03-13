Только один футболист ПСЖ не издевался над Холандом после матча с "Боруссией"
Игроки ПСЖ устроили травлю форварду дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду во время и после очного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Напомним, что футболисты парижан пародировали традиционное для норвежца празднование голов, а также насмехались над ним словесно.
Не участвовал в этом только нападающий Эдинсон Кавани. Уругваец не был замечен на фото или видео с провокационными кадрами.
Холанд разгневал игроков ПСЖ своим постом в соцсетях перед игрой. Он написал: "Париж - мой город, а не ваш".
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