Только один футболист "Реала" не попрощался с Зиданом через социальные сети
Фото: инстаграм Иско
Не все футболисты "Реала" попрощались в социальных сетях с ушедшим наставником Зинедином Зиданом.
Как сообщает Football Espana, единственным игроком кто не сделал этого является хавбек Иско, который при Зидане получал мало игрового времени.
Отмечается, что большинство футболистов "Реал" разочаровано уходом Зидана.
В этом сезоне Иско провел 29 игр, суммарно проведя на поле 1092 минуты.
Читайте также: СМИ узнали, почему Аллегри не стал тренером "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Лион" назвал имя нового главного тренера
-
Агент Траоре рассказал, при каких условиях его клиент перейдет в российский клуб
-
Топ-клубы АПЛ интересуются хавбеком "Ромы"
-
Лапорта: "Сказал Чеферину, что мы не будем извиняться"
-
Только один футболист "Реала" не попрощался с Зиданом через социальные сети
-
"Брентфорд" впервые в истории вышел в АПЛ
-
"Динамо" нацелилось на лучшего бомбардира "Црвены Звезды"
-
"Барселона" лидирует в борьбе за Доннарумму
-
Тухель спародировал Гвардиолу на тренировке "Челси"
-
"Тоттенхэм" попытается вернуть Почеттино
-
Радимов высказался о назначении Витории тренером "Спартака"
-
"Арсенал" заинтересован в двух игроках "Манчестер Сити"
-
1
Роналду определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры
-
Форвард "Краснодара" может уехать в Германию
-
"Рубин" продлил контракт с 21-летним защитником
-
2
Девушка дня: Анастасия Лунина - обаятельная супруга вратаря "Реала" Андрея Лунина
-
Йоахим Лёв высказался о своём будущем
-
Президент РПЛ поделился ожиданиями от финала Лиги Чемпионов
-
"Локомотив" нацелился на нападающего "Аякса"
-
2
Дибала передумал уходить из "Ювентуса": названа причина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14