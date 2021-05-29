Только один футболист "Реала" не попрощался с Зиданом через социальные сети

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Только один футболист "Реала" не попрощался с Зиданом через социальные сетиФото: инстаграм Иско

Не все футболисты "Реала" попрощались в социальных сетях с ушедшим наставником Зинедином Зиданом.

Как сообщает Football Espana, единственным игроком кто не сделал этого является хавбек Иско, который при Зидане получал мало игрового времени.

Отмечается, что большинство футболистов "Реал" разочаровано уходом Зидана.

В этом сезоне Иско провел 29 игр, суммарно проведя на поле 1092 минуты.

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