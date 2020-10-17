Только один футболист "Реала" отказался сокращать зарплату в прошлом сезоне

Появилась новая информация касательно отношений вингера "Реала" Гарета Бэйла с мадридским клубом.

По сведениям Cadena Ser, Бэйл был единственным футболистом "сливочных", отказавшимся сокращать зарплату в прошлом сезоне.

Отмечается, что остальные игроки клуба согласились на 10-процентное понижение зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В прошлом месяце Бэйл на правах аренды перешел в "Тоттенхэм".

Читайте также: Бэйл оценил период карьеры в "Реале". | http://soccernews.ru