Только один футболист "Реала" отказался сокращать зарплату в прошлом сезоне

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Только один футболист "Реала" отказался сокращать зарплату в прошлом сезоне

Появилась новая информация касательно отношений вингера "Реала" Гарета Бэйла с мадридским клубом.

По сведениям Cadena Ser, Бэйл был единственным футболистом "сливочных", отказавшимся сокращать зарплату в прошлом сезоне.

Отмечается, что остальные игроки клуба согласились на 10-процентное понижение зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В прошлом месяце Бэйл на правах аренды перешел в "Тоттенхэм".

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