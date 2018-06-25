Только один голкипер за два стартовых тура Чемпионата Мира не совершил ни одного сэйва
Только один голкипер за два стартовых тура Чемпионата Мира в России не совершил ни одного сэйва, информирует официальный сайт ФИФА.
Так, за 180 минут игрового времени ни разу свою команду не смог выручить вратарь сборной Испании Давид Де Хеа. При этом страж ворот "красной фурии" в этих двух матчах пропустил сразу четыре мяча.
Единственными же вратарями, кто до сих пор не пропускал на ЧМ, остаются Даниэль Субашич (Хорватия) и Фернандо Муслера (Уругвай).
Напомним, лидером же мундиаля-2018 по количеству совершенных сэйвов является Гильермо Очоа. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Дания
|2
|4
|3
|Австралия
|2
|1
|4
|Перу
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|2
|6
|2
|Нигерия
|2
|3
|3
|Исландия
|2
|1
|4
|Аргентина
|2
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|2
|4
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Сербия
|2
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Мексика
|2
|6
|2
|Германия
|2
|3
|3
|Швеция
|2
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Англия
|2
|6
|2
|Бельгия
|2
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|4
|Панама
|2
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Япония
|2
|4
|2
|Сенегал
|2
|4
|3
|Колумбия
|2
|3
|4
|Польша
|2
|0