Только один голкипер за два стартовых тура Чемпионата Мира не совершил ни одного сэйва

Теги фернандо муслерадавид де хеа

Только один голкипер за два стартовых тура Чемпионата Мира не совершил ни одного сэйваТолько один голкипер за два стартовых тура Чемпионата Мира в России не совершил ни одного сэйва, информирует официальный сайт ФИФА.

Так, за 180 минут игрового времени ни разу свою команду не смог выручить вратарь сборной Испании Давид Де Хеа. При этом страж ворот "красной фурии" в этих двух матчах пропустил сразу четыре мяча.

Единственными же вратарями, кто до сих пор не пропускал на ЧМ, остаются Даниэль Субашич (Хорватия) и Фернандо Муслера (Уругвай).

Напомним, лидером же мундиаля-2018 по количеству совершенных сэйвов является Гильермо Очоа. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс Исландии: викинги сразятся с Хорватией в последнем матче группы "D"

Последний шанс Исландии: викинги сразятся с Хорватией в последнем матче группы "D"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай 3 9
2 Россия 3 6
3 Саудовская Аравия 3 3
4 Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания 3 5
2 Португалия 3 5
3 Иран 3 4
4 Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция 2 6
2 Дания 2 4
3 Австралия 2 1
4 Перу 2 0
Группа D М О
1 Хорватия 2 6
2 Нигерия 2 3
3 Исландия 2 1
4 Аргентина 2 1
Группа E М О
1 Бразилия 2 4
2 Швейцария 2 4
3 Сербия 2 3
4 Коста-Рика 2 0
Группа F М О
1 Мексика 2 6
2 Германия 2 3
3 Швеция 2 3
4 Южная Корея 2 0
Группа G М О
1 Англия 2 6
2 Бельгия 2 6
3 Тунис 2 0
4 Панама 2 0
Группа H М О
1 Япония 2 4
2 Сенегал 2 4
3 Колумбия 2 3
4 Польша 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов