Только один игрок "Барселоны" поблагодарил болельщиков после поражения от "Ливерпуля"

Почти все футболисты "Барселоны" спешно покинули газон "Энфилда" после разгромного поражения от "Ливерпуля" (0:4) в полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

Как сообщает Mundo Deportivo, только один игрок "блауграны" остался на поле и отправился к гостевой трибуне, чтобы поблагодарить болельщиков - это немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген.

Стоит отметить, что "Барсу" приехали поддержать в Англию 1200 человек.

По сумме двух встреч "сине-гранатовые" вылетели из Лиги Чемпионов. "Ливерпуль" сыграет в финале с победителем пары "Аякс" - "Тоттенхэм".

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