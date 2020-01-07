Только один игрок "Манчестер Сити" зарабатывает меньше, чем Зинченко

У защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко одна из самых маленьких зарплат в команде.

По информации Spotrac, украинец зарабатывает 1,2 миллиона евро в год. Меньше него получает только воспитанник клуба Фил Фоден - 733 тысячи.

Что касается самых высокооплачиваемых футболистов "горожан", то в тройку лидеров входят Кевин де Брюйне (21,4 млн), Рахим Стерлинг (18,3 млн) и Серхио Агуэро (14 млн).

По итогам 21 тура "Сити" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

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